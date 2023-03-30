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Новости мира: более 80 тыс человек вышли на митинг в Праге

Новости мира: более 80 тыс человек вышли на митинг в Праге

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В Праге больше 80 тысяч работников металлургической отрасли вышли на митинг против повышения пенсионного возраста. Они не согласны с планами властей поднять возрастную границу выхода на пенсию до 68 лет. Протестующие собрались перед зданием правительства в центре чешской столицы, требуя обсудить реформы со всеми политическими партиями и экспертами.

В немецком Грайфсвальде – митинги. На акцию против расселения беженцев в их городе вышли сотни людей. Как ранее сообщали местные СМИ, власти решили обустроить в окрестностях несколько контейнерных лагерей. В ответ около 7 тысяч человек подписали петицию с призывом отказаться от этой идеи. Во время предыдущих демонстраций к митингующим обращался мэр города. Люди предложили разместить приезжих в его собственном доме.

Сильнейшее наводнение накрыло юг Йемена: там начался сезон дождей. Из-за мощных ливней с гор сходят сели. Потоки грязи обрушиваются на жилые дома и дороги. Сильнее всего пострадал город Аль-Мукалла. Там не работают ни система канализации, ни подачи воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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