Человеку впервые вживили компьютерный чип компании Neuralink

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что его технологичному стартапу Neuralink впервые удалось вживить компьютерный чип в мозг человека. Как рассказал миллиардер, первый доброволец чувствует себя хорошо. Ожидается, что имплант будет усиливать сигналы мозга и позволит управлять цифровыми устройствами силой мысли. Проект рассчитан на помощь парализованным людям.

Тем временем в Китае за порядком на улицах будут следить полицейские беспилотники. Они выглядят, как уменьшенная копия обычной патрульной машины. Дроны могут регулировать светофоры и предупреждать водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения. Кроме того, у системы есть функция распознавания лиц.

Кроме того, в Бангкоке стартовали Дни московского кино. Ближайшие три месяца в четырех сотнях залов крупнейшей тайской киносети будут показывать российские фильмы последних лет.

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