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30 января, 11:30

В мире

Президент США планирует объявить о начале вторжения в Иран – СМИ

Президент США планирует объявить о начале вторжения в Иран – СМИ

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Как сообщает Sky News, Джо Байден собирается объявить о начале вторжения в Иран. По словам журналистов, это его ответ на гибель трех американских военных в Сирии в результате удара беспилотника по базе. Иран свою причастность к инциденту отрицает.

Тем временем за порядком на улицах в Китае будут следить полицейские беспилотники. Выглядят они как уменьшенная копия обычной патрульной машины. Дроны оснастили проблесковыми маячками и функцией распознавания лиц.

Кроме того, Международный союз конькобежцев должен 30 января дать подробный комментарий по делу Камилы Валиевой. Ранее Спортивный арбитражный суд обнародовал решение, согласно которому фигуристка получила четыре года дисквалификации. Помимо этого, она лишается всех наград, завоеванных с 25 декабря 2021 года. Международный олимпийский комитет уже объявил, что намерен передать медали высшей пробы, полученные российскими фигуристами в командном турнире в Пекине, американским спортсменам.

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