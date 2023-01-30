Стало известно о причастности США к атаке на завод боеприпасов в Иране

Мировые лидеры ищут виновных в атаке беспилотников на завод боеприпасов в Иране. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что за нападением якобы стоит Израиль. СМИ подчеркивают, что Иран и Израиль в течение последних трех лет вели теневое противостояние на суше, море, в воздухе и даже в киберпространстве.

Тем временем Пентагон отрицает свою причастность. Но американская пресса, не называя источников, заявила, что директор ЦРУ на прошлой неделе побывал в Израиле, поездка была необъявленной. Это первая атака с тех пор, как в Израиле сменилось правительство.

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