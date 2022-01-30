В Нью-Йорке с почестями похоронили полицейского, погибшего на службе. В траурной церемонии приняли участие тысячи его коллег. Пожарная машина подняла над Пятой авеню большой американский флаг.

Рядом с управлением, где служил 22-летний Джейсон Ривера, горожане устроили мемориал из свечей и цветов.

Мужчину застрелили в Гарлеме, куда патруль приехал после звонка женщины с жалобой на домашнее насилие. Огонь открыл ее сожитель. Напарник Риверы тоже получил смертельные ранения. Третий полицейский застрелил нападавшего. Отмечается, что это первое убийство правоохранителей за три года и уже пятый случай нападения на полицейских за месяц.

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