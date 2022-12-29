В Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России. Как считают в оппозиции, после того как Вена поддержала потолок цен на российскую нефть, страну ждет кризис.

Указ президента России запрещает продавать сырье, если в контракте фигурирует этот потолок. Российский меры оказались сдержанными: запрет на продажу касается не стран, а компаний. Такая мера оставляет Москве возможности для маневра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.