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В Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России

В Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России

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В Австрии призвали провести референдум по отмене санкций против России. Как считают в оппозиции, после того как Вена поддержала потолок цен на российскую нефть, страну ждет кризис.

Указ президента России запрещает продавать сырье, если в контракте фигурирует этот потолок. Российский меры оказались сдержанными: запрет на продажу касается не стран, а компаний. Такая мера оставляет Москве возможности для маневра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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