Фанаты заметили Лионеля Месси около аргентинского ночного клуба

Капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси заметили в развлекательном заведении в родном городе. Туда он приехал вместе с женой и детьми. Уточняется, что был еще один повод повеселиться помимо победы на мундиале: племяннице футболиста исполнилось 15 лет.

Однако заметившие за рулем Месси фанаты обступили машину и не хотели отпускать кумира, поэтому путь до ночного клуба оказался затруднен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.