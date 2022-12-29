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Фанаты заметили Лионеля Месси около аргентинского ночного клуба

Фанаты заметили Лионеля Месси около аргентинского ночного клуба

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Капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси заметили в развлекательном заведении в родном городе. Туда он приехал вместе с женой и детьми. Уточняется, что был еще один повод повеселиться помимо победы на мундиале: племяннице футболиста исполнилось 15 лет.

Однако заметившие за рулем Месси фанаты обступили машину и не хотели отпускать кумира, поэтому путь до ночного клуба оказался затруднен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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