В Греции с 30 декабря вводится запрет на музыку в ночных клубах и ресторанах. Об этом заявил министр здравоохранения страны.

Кафе, рестораны, таверны, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения будут закрываться в полночь за исключением 31 декабря. Ограничения связаны с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом.

Население страны – 11 миллионов человек. За сутки прирост составил почти 29 тысяч. В магазины будут пускать либо в масках с большей степенью защиты, либо в двух масках, надетых одна на другую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.