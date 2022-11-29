Власти Южной Кореи издали приказ о возвращении к работе нескольких тысяч протестующих

Власти Южной Кореи пытаются угрозами вернуть к работе бастующих водителей грузовиков. Правительство уже издало приказ о возвращении к работе нескольких тысяч протестующих. В противном случае их могут лишить лицензии, оштрафовать на сумму до 22 тысяч долларов или даже отправить в тюрьму на три года.

Речь идет, в том числе, о водителях бетоносмесителей. Именно строительная отрасль, заявляют в Сеуле, больше всего страдает от забастовки. С начала протестов поставки цемента сократились более чем на 90%. Из-за этого с перебоями работают около половины строительных площадок страны.

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