Россиян среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет

Граждан России среди погибших из-за урагана в Стамбуле нет, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в этом городе.

Ранее сообщалось о четырех погибших в Стамбуле и 38 раненных из-за обломков крыш, разрушенных из-за сильного ветра.