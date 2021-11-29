Число погибших из-за урагана в Стамбуле достигло четырех

Число погибших из-за урагана в Стамбуле возросло до четырех, 19 человек ранены, сообщили местные власти.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что два человека в Стамбуле погибли и девять получили ранения после обрушения крыши из-за сильного ветра.