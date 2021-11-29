"Вакцина" стала словом года по версии словаря Merriam-Webster

Словом года, по версии американского словаря Merriam-Webster, стала "вакцина". Составители посчитали, что оно означает нечто большее, чем просто лекарство. По мнению экспертов, это залог возвращения к обычной допандемийной жизни.

Вакцина оказалась в центре многих дискуссий – от политики до личной жизни и выбора. Сам смысл слова стал шире, чем был ранее.

Также в словарь внесли еще 10 значимых слов 2021 года. Среди них – мятеж, настойчивость, цикада и Metа. Все они связаны с самыми резонансными событиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.