В Испании потребуют тест на ковид от привитых пассажиров из стран повышенного риска

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Код Дивуар". В ней телезрителям рассказывают, какие антиковидные меры действуют в мире.

Испания будет требовать отрицательный тест на ковид у всех пассажиров из стран повышенного риска. Предоставить его должны даже переболевшие и привитые, такое решение принял местный Минздрав. Список стран огромный, в него не вошло всего порядка 20 государств.

В некоторых регионах Испании все строго с QR-кодами. Они нужны для авиаперелетов, походов в бары, рестораны, спортзалы. В закрытых помещениях просят надевать маски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.