Активисты попросили Германию принять мигрантов

В Берлине перед зданием Бундестага зажгли шесть тысяч зеленых огней. Акцию провели правозащитники в знак солидарности с мигрантами, которые сейчас находятся на границе между Польшей и Белоруссией. Активисты попросили Германию принять беженцев, пока не наступила зима.

Тысячи человек пытаются попасть через Белоруссию в Евросоюз. Сейчас мигранты находятся в пункте временного размещения, у многих нет теплой одежды, люди истощены. По данным правозащитников, на границе погибли 17 мигрантов.

Сотни мигрантов добрались до Сицилии. Люди несколько дней дрейфовали в Средиземном море, пока их не спасла неправительственная организация Sea Watch. После долгого путешествия беженцев высадили на берег. Им еще пришлось сдавать тесты на коронавирус. У всех результат оказался отрицательным. Всего на Сицилию прибыли 450 человек, в том числе почти 180 детей.

Из-за шторма в Британии погибли три человека. Ураган, которому дали имя Арвен, обрушился на страну в минувшие выходные. Скорость ветра достигала 160 километров в час. Возникли проблемы с транспортом, повалило сотни деревьев. У домов сносило крыши, падала черепица и куски зданий. Тысячи домов остались без света. Сейчас последствия шторма устраняют.

В Италии установили памятник Диего Марадоне. Скульптура появилась на домашнем стадионе клуба "Наполи", который носит имя спортсмена. Торжественная церемония открытия памятника была эффектной. Стадион погрузился в темноту, а сорок тысяч болельщиков на трибунах зажгли фонарики. В этот момент фигура легендарного футболиста подсвечивалась. Также на электронном табло стадиона показали видеообращение Пеле, который заявил, что мир никогда не сможет забыть такого великого игрока, как Марадона.

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