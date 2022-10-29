Новости мира: протесты в Чехии и жертвы тайфуна на Филиппинах

Против антироссийских санкций выступили жители Чехии – там состоялся многотысячный митинг. Требовали и отставки правительства: людей не устраивает, что нынешние власти больше заботятся об украинских гражданах, чем о собственных. Акции проводят с сентября.

В Испании протестуют пекари. Электричество им нужно не только для духовок: без холодильников испортятся пирожные, а хлеба не станет, если отключить оборудование, которое мешает тесто. Как объяснила владелица одной из пекарен, за последние месяцы выросли и цены на муку – на 80%.

На Филиппинах увеличилось число погибших в результате тайфуна – по последним данным, это 72 человека. На регион обрушился сильный шторм Налджи, сильнее всего пострадал остров Минданао: он просто гибнет под водой и селями. Людей из зоны бедствия вывозит армия, мощь стихии такова, что дома с места сносит целиком.

На вулкане Этна разбился пожарный самолет. Это произошло во время захода над горящим склоном. Погибли два человека.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.