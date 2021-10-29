Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

07:15

Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

за рубежом видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

На Трафальгарской площади Лондона прогремел мощный взрыв. Там загорелся припаркованный у обочины фургон. Но не успели пожарные приступить к тушению, как машина взлетела на воздух. Несмотря на то, что на площади было довольно много людей, никто не пострадал. Что именно сдетонировало в фургоне и почему он вообще загорелся, пока неизвестно.

Болгарские рестораторы вышли на демонстрацию против ковидных пропусков. Тысячи владельцев кафе, поваров, официантов и барменов назвали антивирусные ограничения неадекватными и дискриминационными. По их словам, с момента введения пропусков посещаемость заведений упала на 80%. При этом в Болгарии один из самых высоких в Европе показатель смертности от коронавируса. А прививки сделали только 25% граждан.

А Французы проявили еще больше изобретательности. После того, как в супермаркетах начали обслуживать клиентов только по QR-коду, покупатели придумали новую форму протеста. Непривитые французы заходят в магазин, набирают полную тележку продуктов, в том числе скоропортящихся. А когда на кассе просят предъявить QR-код, они просто пожимают плечами и уходят, оставляя полную тележку прямо на проходе. Особо активные протестующие успевают на ходу выкрикивать лозунги.

В США самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу. Пассажир, летевший из Нью-Йорка в Калифорнию, остался недоволен уровнем сервиса на борту. Чтобы проучить бортпроводницу, он прошел в хвост самолета и набросился на женщину с кулаками. После этого командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Денвера. Нападавшего задержали полицейские. Ему грозит огромный штраф и, возможно, тюремный срок.

Почти 200 человек застряли на прогулочном корабле в Вене. У 80 из них обнаружили коронавирус, после чего на борту был объявлен карантин. Теперь у причала дежурит полиция и ни пассажиры, ни члены экипажа не могут сойти на берег. При этом заразившихся не госпитализировали, они находятся на корабле вместе с остальными пассажирами и членами экипажа. Что делать с этим судном дальше, пока не решено.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать