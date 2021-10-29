Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

На Трафальгарской площади Лондона прогремел мощный взрыв. Там загорелся припаркованный у обочины фургон. Но не успели пожарные приступить к тушению, как машина взлетела на воздух. Несмотря на то, что на площади было довольно много людей, никто не пострадал. Что именно сдетонировало в фургоне и почему он вообще загорелся, пока неизвестно.

Болгарские рестораторы вышли на демонстрацию против ковидных пропусков. Тысячи владельцев кафе, поваров, официантов и барменов назвали антивирусные ограничения неадекватными и дискриминационными. По их словам, с момента введения пропусков посещаемость заведений упала на 80%. При этом в Болгарии один из самых высоких в Европе показатель смертности от коронавируса. А прививки сделали только 25% граждан.

А Французы проявили еще больше изобретательности. После того, как в супермаркетах начали обслуживать клиентов только по QR-коду, покупатели придумали новую форму протеста. Непривитые французы заходят в магазин, набирают полную тележку продуктов, в том числе скоропортящихся. А когда на кассе просят предъявить QR-код, они просто пожимают плечами и уходят, оставляя полную тележку прямо на проходе. Особо активные протестующие успевают на ходу выкрикивать лозунги.

В США самолет совершил экстренную посадку из-за нападения на стюардессу. Пассажир, летевший из Нью-Йорка в Калифорнию, остался недоволен уровнем сервиса на борту. Чтобы проучить бортпроводницу, он прошел в хвост самолета и набросился на женщину с кулаками. После этого командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Денвера. Нападавшего задержали полицейские. Ему грозит огромный штраф и, возможно, тюремный срок.

Почти 200 человек застряли на прогулочном корабле в Вене. У 80 из них обнаружили коронавирус, после чего на борту был объявлен карантин. Теперь у причала дежурит полиция и ни пассажиры, ни члены экипажа не могут сойти на берег. При этом заразившихся не госпитализировали, они находятся на корабле вместе с остальными пассажирами и членами экипажа. Что делать с этим судном дальше, пока не решено.