План по противодействию терроризму ввели во Франции

Завтра утром во Франции созывают совет обороны в связи с нападением в Ницце. В стране усиливают охрану молитвенных мест и школ. Кроме того, увеличивают больше чем в два раза число военных для операций против терроризма.

Уровень бдительности по всей Франции в связи с террористической угрозой – максимальный.

В четверг, 29 октября, три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.

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