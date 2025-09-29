Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 08:00

В мире

В Китае открыли новый мост высотой 625 метров

В Китае открыли новый мост высотой 625 метров

Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

Новости мира: минимум 36 человек погибли на юге Индии в результате давки

Новости мира: масштабные наводнения произошли в Доминиканской Республике

Новости мира: парламент Словакии закрепил в конституции только два пола

Новости мира: протесты против жесткой миграционной политики вспыхнули в США

Премьера Израиля Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Потолок рухнул в турецком отеле

В АТОР опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции

В КНР открыли мост, который возвышается над рекой на 625 метров. Это примерно равно высоте Шанхайской башни, самого высокого небоскреба материкового Китая. Строительство заняло три года, мост соединяет стороны глубокого ущелья.

Сооружение собрано из почти сотни стальных секций весом 22 тысячи тонн – втрое тяжелее Эйфелевой башни. Для строительства использовали современные технологии, включая лазеры для измерения точных расстояний и спутниковую систему навигации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика