В Китае открыли новый мост высотой 625 метров

В КНР открыли мост, который возвышается над рекой на 625 метров. Это примерно равно высоте Шанхайской башни, самого высокого небоскреба материкового Китая. Строительство заняло три года, мост соединяет стороны глубокого ущелья.

Сооружение собрано из почти сотни стальных секций весом 22 тысячи тонн – втрое тяжелее Эйфелевой башни. Для строительства использовали современные технологии, включая лазеры для измерения точных расстояний и спутниковую систему навигации.

