Шесть американских штатов подали в суд на Джо Байдена. Его обвинили в превышении полномочий из-за решения списать студенческие долги для части граждан страны.

В августе президент США объявил о федеральном плане облегчения кредитной нагрузки для студентов. Это означает списание до 10 тысяч долларов тем, кто зарабатывает менее 125 тысяч долларов в год.

План обойдется американскому бюджету примерно в 24 миллиарда долларов в год. Авторы иска считают, что никакой закон не позволяет Байдену списывать долги, которые люди взяли по собственной инициативе.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.