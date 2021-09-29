В США суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу рэпера Ар Келли

Насилие в отношении малолетних, торговля людьми, вымогательство. В США трехкратному обладателю Grammy вынесли вердикт присяжные. Они признали рэпера Ар Келли виновным. Он может попасть за решетку на десятки лет, ему грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, в банду исполнителя входили его ближайшие помощники. В растлении Келли подозревают уже пару десятилетий. Однако только сейчас женщины решили засудить обидчика. Наказание исполнителю хита I Believe I Can Fly озвучат в мае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.