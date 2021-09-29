Новости мира: Макгрегор спровоцировал скандал одним видео в Сети

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Боец UFC Конор Макгрегор оказался в центре расистского скандала. Поводом стало видео в его Instagram. На нем чернокожий мужчина полирует экс-чемпиону ботинки. Макгрегор при этом вел себя вполне дружелюбно, похлопал чистильщика по плечу и дал ему 100 долларов. Тем не менее пользователи разразились гневными комментариями, обвиняя бойца в расизме. Сам он предпочел на сетевую ругань не реагировать.
Конкурс красоты Miss Aura International, который проходит в турецкой Анталье начался с дипломатического скандала. Россию там представили сразу 5 девушек. Одна под российским флагом и еще четверо – под флагами Якутии, Башкирии, Татарстана и Марий-Эл, причем каждая республика была заявлена как отдельная страна. Впрочем, по мнению зрителей, ничего страшного не произошло.
В австралийском университете запустили курс обучению электросварки для школьниц. Профессия сварщика считается чисто мужской, но в последнее время в Австралии наблюдается дефицит специалистов в этой отрасли и было решено обучать ремеслу и девочек. На самом деле, такая альтернатива уроков домоводства открывает для школьниц довольно большие перспективы. После обучения они смогут работать не только на стройке, но и в робототехнике или ювелирном производстве.
Новый элемент в художественной гимнастике назвали в честь российской 16-летней спортсменки Лалы Крамаренко. Она выполнила пируэт с согнутой ногой. Международная федерация гимнастики зарегистрировала его как авторский. За его выполнение судьи будут присуждать 0,5 балла, если спортсменки используют его из положения стоя, и 0,6 балла, если элемент выполнен из положения лежа.
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