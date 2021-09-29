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Политика

07:15

Новости мира: лава от извергающегося вулкана на острове Пальма достигла океана

за рубежом происшествия пожар экология политика видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

Лава от извергающегося вулкана на острове Пальма достигла океана. Контакт раскаленных потоков с соленой водой практически сразу вызвал выбросы ядовитых газов. Местным жителям советуют не покидать дома и как можно плотнее закрыть окна. В ближайшее время над островом могут пролиться кислотные дожди.

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В Швейцарии противники ковид-паспортов вышли на очередную демонстрацию. Настроены они были весьма агрессивно, у многих протестующих при себе были газовые баллончики. Поэтому полицейские открыли по толпе огонь резиновыми пулями. Через некоторое время людей удалось разогнать. Несколько человек получили травмы.

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