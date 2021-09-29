Новости мира: лава от извергающегося вулкана на острове Пальма достигла океана

Лава от извергающегося вулкана на острове Пальма достигла океана. Контакт раскаленных потоков с соленой водой практически сразу вызвал выбросы ядовитых газов. Местным жителям советуют не покидать дома и как можно плотнее закрыть окна. В ближайшее время над островом могут пролиться кислотные дожди.

В Белоруссии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Во время запуска новой установки из нее внезапно забил фонтан дизельного топлива, которое практически сразу же вспыхнуло. Пожар достаточно быстро удалось локализовать и до больших емкостей с топливом огонь не добрался.

В Баку ливень парализовал движение на дорогах. Всего за несколько минут улицы превратились в бурные реки.

Грета Тумберг снова в топе мировых новостей. Шведская экоактивистка в очередной раз обрушилась с критикой на мировых лидеров, которые, по ее мнению, только обещают защищать экологию, а на самом деле, ничего не предпринимают. Выступая на климатическом молодежном саммите, Тумберг сказала буквально следующее: "Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях уже 30 лет, бла-бла-бла, и куда это нас привело?". Тумберг также напомнила, что выбросы углеводорода год от года увеличиваются и к 2030 году могут достигнуть критического уровня.

В Швейцарии противники ковид-паспортов вышли на очередную демонстрацию. Настроены они были весьма агрессивно, у многих протестующих при себе были газовые баллончики. Поэтому полицейские открыли по толпе огонь резиновыми пулями. Через некоторое время людей удалось разогнать. Несколько человек получили травмы.

В США вышла книга бывшего пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа. Стефани Гришэм делится с читателями своими впечатлениями от работы в Белом доме. В частности, она вспоминает знаменитую встречу Трампа с Владимиром Путиным в 2019 году. Особенное внимание Гришэм тогда обратила на переводчицу российского президента. По ее словам, это была привлекательная брюнетка с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. В Белом доме даже ходили слухи, что Путин выбрал столь эффектную женщину специально, чтобы отвлечь внимание Трампа.