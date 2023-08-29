Жители Аргентины массово начали грабить магазины на фоне растущей бедности. Ближе к вечеру к торговым точкам подъезжают люди на мотоциклах и скутерах. Они врываются внутрь, собирают товар и громят полки.

Расходы Франции на Олимпиаду-2024 превысят 10 миллиардов евро. Изначально говорили о сумме в два раза меньше.

Снег выпал в горах Швейцарии после сильной жары. В некоторых районах в ближайшие дни могут вырасти 50-сантиметровые сугробы.

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