29 августа, 23:30В мире
Снег выпал в горах Швейцарии после сильной жары
Жители Аргентины массово начали грабить магазины на фоне растущей бедности. Ближе к вечеру к торговым точкам подъезжают люди на мотоциклах и скутерах. Они врываются внутрь, собирают товар и громят полки.
Расходы Франции на Олимпиаду-2024 превысят 10 миллиардов евро. Изначально говорили о сумме в два раза меньше.
Снег выпал в горах Швейцарии после сильной жары. В некоторых районах в ближайшие дни могут вырасти 50-сантиметровые сугробы.
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