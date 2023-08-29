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Новости мира: поток мигрантов попытался пересечь границу США из Мексики

Новости мира: поток мигрантов попытался пересечь границу США из Мексики

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Американские пограничники из последних сил пытаются сдержать поток мигрантов из Мексики. Проблема в том, что через границу пытаются прорваться беженцы не только из этой страны, но также граждане Панамы, Аргентины, Перу и Эквадора. Эксперты называют ситуацию на американско-мексиканской границе полномасштабным гуманитарным кризисом.

На Шымкент, это третий по величине город Казахстана, обрушился сильный ливень с градом. По словам жителей, некоторые градины были с перепелиное яйцо. Больше всего досталось автомобилям, а также в городе повалены деревья. Одно из них упало на кафе, полностью его разрушив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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