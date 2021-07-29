Власти Турции назвали ситуацию с лесными пожарами национальной катастрофой

Пресс-секретарь президента Турции назвал ситуацию с лесными пожарами в стране национальной катастрофой.

Есть шанс, что в ближайшие дни туристы начнут массово отказываться от путевок. Все основные курортные районы – это Мармарис, Бодрум, Анталья и Алания – в дыму. Постоянно появляются новые очаги возгорания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.