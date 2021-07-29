Турист рассказал об обстановке в Турции

Турист Александр Романов рассказал об обстановке в Турции на фоне пожара.

Он рассказал, что сегодня температура в городе, в котором он отдыхает, порядка 38–40 градусов, при этом дует сильный ветер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.