В Турции вторые сутки бушуют лесные пожары

Вторые сутки в Турции апокалипсис. Лесные пожары начались 28 июля днем в провинции Анталья. Там находится большинство турецких курортов.

Пожар начался в горах. Из-за сильного ветра огонь распространился моментально. Его тушат при помощи вертолетов и самолетов. Изначально ближе всего к возгоранию оказались курорты Сиде, Соргун и Манавгат. На следующий день пожары вспыхнули в Бодруме, Мармарисе и других туристических городах.

Туристов начали экстренно эвакуировать из отелей в Мармарисе. В Сиде полностью уничтожена больница, сгорели десятки домов и ферм местных жителей.

По последней информации, в Турции больше 100 человек пострадали, три погибли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.