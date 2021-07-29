Огонь охватил турецкий Бодрум

В Турции огонь охватил уже Бодрум, Адана, Кайсери и Мерсин. О новых очагах природных пожаров на курортах страны сообщают местные телеканалы.

Пожар загнал туристов в море. Яхтсмены застряли на паруснике и не могу сойти на берег. Люди боятся, что могут пострадать. Спасатели прикладывают все усилия, чтобы остановить распространение огня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.