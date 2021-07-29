В турецком Мармарисе туристов и местных жителей начали эвакуировать из-за лесного пожара

Из турецкого Мармариса из-за природного пожара вывозят туристов и местных жителей. Чтобы тушить курорт, пригнали 30 пожарных машин, используют самолеты и вертолеты.

Всего в Турции за последние два дня зафиксирован 41 пожар, под контролем находится 31 очаг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.