Новости мира: в Риме прошли демонстрации против санитарных пропусков

В центре Рима прошли демонстрации против санитарных пропусков. По планам правительства, после 6 августа непривитым гражданам будет закрыт доступ в кафе и рестораны, театры, кинозалы, бассейны, спортзалы и даже в самолеты и поезда. Демонстранты говорят, что в принципе не против прививок, но такие меры считают слишком жесткими. В настоящее время в Италии привито почти 60% граждан старше 12 лет. К концу сентября власти хотят увеличить этот показатель до 80%.

На Границе Армении и Азербайджана снова слышна стрельба. В результате перестрелки там погибли трое армянских военнослужащих, еще четверо ранены. С азербайджанской стороны погибших нет, ранены двое. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и дезинформации. Накануне стороны вновь объявили о перемирии, но нет никаких гарантий, что оно продлится долго.

Три года потребовалось итальянской полиции, чтобы выйти на след банды браконьеров, которая занималась промыслом редких моллюсков – так называемых морских фиников. Они считаются деликатесом и на черном рынке стоят 200 евро за килограмм. Злоумышленники вылавливали их недалеко от особо охраняемого побережья на юге Неаполя. Полицейским удалось задержать браконьеров. Теперь подсчитывается нанесенный ими ущерб.