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29 июня, 22:30

В мире

Новости мира: в США продолжаются обсуждения теледебатов Байдена и Трампа

Новости мира: в США продолжаются обсуждения теледебатов Байдена и Трампа

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В США продолжаются обсуждения предвыборных теледебатов Джо Байдена и Дональда Трампа. По данным CNN, демократы испытывают тревогу из-за неудачного выступления кандидата от партии. Выступление Байдена только укрепило мнение граждан США о том, что он страдает от нарушений когнитивных функций и слишком стар для переизбрания на второй срок. На этом фоне спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал не ждать выборов, а отправить американского президента в отставку досрочно.

Противники партии "Альтернатива для Германии" устроили провокации в городе Эссен. Около ста тысяч эко-активистов и сторонниов партий левых прибыли туда, чтобы помешать партии провести свой съезд. На фоне агрессивного поведения и столкновений с полицией сторонники "Альтернативы для Германии" все же провели голосование и переизбрали своих сопредседателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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