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МВД Франции задействует 40 тыс полицейских в ночь на 30 июня для подавления беспорядков

МВД Франции задействует 40 тыс полицейских в ночь на 30 июня для подавления беспорядков

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Около 80 человек задержали в ходе массовых беспорядков во Франции

МВД Франции привлечет 40 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, чтобы обеспечить порядок на улицах городов в ночь на 30 июня. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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