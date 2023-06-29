В Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в общественных бассейнах

В испанской Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Ходить в купальнике без верха в Барселоне и окрестностях разрешили еще в 2020 году, но не все общественные бассейны поддержали инициативу. Местное феминистское сообщество обратилось к властям с требованием решить проблему. Теперь бассейны, которые будут запрещать посетителям ходить топлес, оштрафуют на сумму до 500 тысяч евро.

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