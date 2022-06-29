Мощные ливни обрушились на Индию. В некоторых штатах улицы полностью затопило. В СМИ сообщили о погибших.

Местные власти призвали людей следовать рекомендациям по борьбе со стихийными бедствиями и как можно реже выходить на улицу в плохую погоду. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы не прекратятся в ближайшие дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.