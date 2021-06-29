В Лос-Анджелесе рекомендовали носить маски в помещениях из-за штамма "Дельта"

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире

Власти Лос-Анджелеса рекомендовали жителям снова носить маски в помещениях из-за распространения штамма "Дельта". Пока это только рекомендация и мера предосторожности. Половина новых случаев коронавируса в округе связана именно с "индийской" мутацией, как показали исследования. Она суперзаразная, поэтому защищаться нужно вне зависимости от наличия прививки, подчеркнули врачи.

В австралийском Квинсленде из-за "Дельты" пришлось ввести локдаун. В течение трех дней жителям разрешено выходить на улицу только для покупки продуктов, работы или учебы, занятий спортом и для посещения врача или вакцинации. Мера, по предварительным оценкам, затронет миллионы человек. Что касается вакцинации в стране, пока полностью привиты 5% взрослого населения, а около 30% получили только первую дозу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.