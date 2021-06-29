Сингапурские ученые уверены, что ковид никогда не закончится

В Сингапуре придумали, как жить с коронавирусом. Местные ученые полагают, что он с нами навсегда.

За последние сутки в России подтвердили 20 616 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений выявлено 2 523 (12,2%) случая заболевания.

Всего в России за период пандемии зарегистрировано 5 493 557 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике – 0,1%, Республике Северная Осетия – Алания – 0,11%, Магаданской области – 0,12%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.