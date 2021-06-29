В Индонезии ужесточат ограничения из-за распространения штамма "Дельта"

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

"Индийский" штамм "Дельта" добрался до Индонезии. Там вынужденно ужесточают ограничения. С 30 июня все компании, чья работа не является жизненно важной, должны перейти на удаленку. Временно будут закрыты кафе и рестораны, все точки общепита. А перелеты внутри страны можно будет совершить только со справкой о полном курсе вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. На срочных ограничениях настоял Минздрав. Там отметили, что в стране дефицит медработников, а число заболевших в сутки превысило 20 тысяч человек

Максимальный суточный прирост заболевших отмечен и в Великобритании – 23 тысячи человек. Такого не было с января. При этом в стране отложили снятие антиковидных ограничений до 19 июля, а должны были их отменить еще неделю назад. Резкий рост заболеваемости начался в мае, в страну пришел штамм "Дельта". Вместе с числом зараженных растет и смертность.

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 209 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 4 854 человека, сообщает Оперативный штаб. В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 453 человек, выписали при этом 1 181 пациента. За последние сутки в России подтвердили 20 616 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений выявлено 2 523 (12,2%) случая заболевания.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 182 миллиона. По данным ВОЗ, заболеваемость каждую неделю снижается, но опасность представляет штамм "Дельта", он уже привел к всплескам в разных странах. Сейчас болеют 11,5 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии 80 тысяч пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.