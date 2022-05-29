Новости мира: давка у стадиона перед ЛЧ и протесты в Иране

Финал футбольной Лиги чемпионов, который состоялся накануне в Париже, запомнился не сражениями на поле, а боями между фанатами и полицией у стен стадиона "Стад-де-Франс". Дело в том, что на игру продали огромное количество фальшивых билетов и около арены возникла неразбериха и давка. Болельщики пытались прорваться на трибуны, лезли через забор, дрались друг с другом и с полицией. Против них применили слезоточивый газ.

Ночь в Тегеране также прошла неспокойно. И в других городах Ирана идут антиправительственные протесты, которые власти пытаются жестко подавить. Демонстрантов разгоняют выстрелами в воздух и слезоточивым газом. Волнения начались в середине мая на фоне затяжного экономического кризиса и санкций. И, судя по кадрам из соцсетей, кое-где даже переходили в погромы продуктовых магазинов.

В Баку завершился визит в Азербайджан турецкого президента Эрдогана. Он провел двустороннюю встречу с Ильхамом Алиевым, а после оба лидера посетили фестиваль "Технофест Азербайджан". В ходе визита много говорилось о расширении сотрудничества двух стран.



Тушение пожара в в Лос-Анджелесе едва не закончилось трагедией. В тот момент, когда пожарным уже практически удалось сбить пламя, под их ногами начала проваливаться крыша горящего здания. Людям чудом удалось отбежать на относительно безопасное расстояние. Никто не пострадал.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.