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Китай вернул из США панду-посланника дружбы

Китай вернул из США панду-посланника дружбы

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Панда вернулась на родину в Китай после 20 лет, проведенных в американском зоопарке. В аэропорту Шанхая бамбукового медведя встретили толпы фанатов.

Миллионы китайцев несколько месяцев следили за судьбой панды, которую, по мнению местных экологов и ветеринаров, содержали в совершенно непригодных условиях. Теперь животное ждет курс реабилитации. Китайские специалисты обнаружили у панды кожную болезнь, из-за которой у нее выпадает шерсть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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