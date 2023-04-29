Китай вернул из США панду-посланника дружбы

Панда вернулась на родину в Китай после 20 лет, проведенных в американском зоопарке. В аэропорту Шанхая бамбукового медведя встретили толпы фанатов.

Миллионы китайцев несколько месяцев следили за судьбой панды, которую, по мнению местных экологов и ветеринаров, содержали в совершенно непригодных условиях. Теперь животное ждет курс реабилитации. Китайские специалисты обнаружили у панды кожную болезнь, из-за которой у нее выпадает шерсть.

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