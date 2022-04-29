Дом Versace выставили на продажу в Нью-Йорке

Дом Versace в Нью-Йорке выставили на продажу. 17-комнатный особняк в неоклассическом стиле находится недалеко от Центрального парка.

Versace приобрел особняк в 1995 году. В здании находятся шесть этажей, первые четыре сохранились именно в том виде, как их задумал итальянский модельер. Расписные потолки и стены, мозаика, мраморные полы и колонны.

Семья дизайнера продала дом в 2005 году за 30 миллионов долларов. Сейчас им владеет шведский финансист. Рыночная стоимость здания оценивается в 70 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

