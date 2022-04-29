В Азербайджане возбудили дело в связи с пожаром в промпарке

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с сильнейшим пожаром в промышленном парке. Возгорание началось на месте свалки пластиковых отходов, а затем огонь перекинулся на продовольственный и другие склады. К тушению привлекли вертолеты и пожарный поезд. Известно, что пострадали трое спасателей. По последним данным МЧС, пожар все еще не потушили. Причины возгорания выясняются. Все работники эвакуированы. Также со склада вывезли все взрывчатые и ядовитые вещества

В Нур-Султане подъемный кран выбил окно в жилом доме. В местном департаменте по ЧС сообщают, что квартира на шестом этаже была повреждена. При этом никто не пострадал. Как видно на кадрах, стрела строительного крана попала прямо в кухню, вдребезги разбив панорамные окна и плитку.

Жители Шри-Ланки требуют отставки президента. Сотни людей выходят на митинги с плакатами. Остров переживает сильнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В стране сохраняется острая нехватка топлива, газа и товаров первой необходимости. Электричество в некоторых районах постоянно выключают на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста. На территории страны остановился весь транспорт. Местные жители выходили из своих машин и сохраняли минуту молчания. После этого по всему Израилю начались мемориальные мероприятия.

Токсичная пена разлетелась по Колумбии. Крупные хлопья образуются из-за отходов, сброшенных в реку производителем моющих средств. Мыльная атака происходит там не первый год. Пена оседает на зданиях и разрушает их поверхность, а также наносит вред здоровью местных жителей. Они стараются как можно реже выходить на улицу.

В Пекине еще больше ужесточили антиковидные меры. Местных жителей массово тестируют на коронавирус. Им запрещено покидать свои административные районы. Люди в панике сметают продукты и товары первой необходимости с полок магазинов. Они боятся повторения ситуации в Шанхае.

