В Азербайджане возбудили дело в связи с пожаром в промпарке

07:15
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с сильнейшим пожаром в промышленном парке. Возгорание началось на месте свалки пластиковых отходов, а затем огонь перекинулся на продовольственный и другие склады. К тушению привлекли вертолеты и пожарный поезд. Известно, что пострадали трое спасателей. По последним данным МЧС, пожар все еще не потушили. Причины возгорания выясняются. Все работники эвакуированы. Также со склада вывезли все взрывчатые и ядовитые вещества
В Нур-Султане подъемный кран выбил окно в жилом доме. В местном департаменте по ЧС сообщают, что квартира на шестом этаже была повреждена. При этом никто не пострадал. Как видно на кадрах, стрела строительного крана попала прямо в кухню, вдребезги разбив панорамные окна и плитку.
Жители Шри-Ланки требуют отставки президента. Сотни людей выходят на митинги с плакатами. Остров переживает сильнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В стране сохраняется острая нехватка топлива, газа и товаров первой необходимости. Электричество в некоторых районах постоянно выключают на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста. На территории страны остановился весь транспорт. Местные жители выходили из своих машин и сохраняли минуту молчания. После этого по всему Израилю начались мемориальные мероприятия.
Токсичная пена разлетелась по Колумбии. Крупные хлопья образуются из-за отходов, сброшенных в реку производителем моющих средств. Мыльная атака происходит там не первый год. Пена оседает на зданиях и разрушает их поверхность, а также наносит вред здоровью местных жителей. Они стараются как можно реже выходить на улицу.
В Пекине еще больше ужесточили антиковидные меры. Местных жителей массово тестируют на коронавирус. Им запрещено покидать свои административные районы. Люди в панике сметают продукты и товары первой необходимости с полок магазинов. Они боятся повторения ситуации в Шанхае.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: