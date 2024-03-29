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Новости

29 марта, 13:30

В мире

Новости мира: Франция запросила более 2 тыс полицейских со всего мира для охраны ОИ-2024

Новости мира: Франция запросила более 2 тыс полицейских со всего мира для охраны ОИ-2024

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Франция запросила более 2 тысяч полицейских со всего мира для охраны Олимпийский игр, они пройдут в Париже летом 2024 года. СМИ пишут, что откликнулись 46 стран. В основном свои силы пришлют европейские страны, Южная Корея, ЮАР, Индия и Австралия. 800 человек уже прошли отбор. Они будут дежурить в аэропортах, патрулировать вокзалы, гостиницы, а также сами олимпийские объекты.

Силы французских жандармов брошены на борьбу с собственными фермерами. Они пикетируют административные здания, блокируют логистические центры и пытаются обратить внимание властей на внутренние проблемы, а не на международную политику. В центральной части страны завалили покрышками здания департаментов управления территорий. Часто французские фермеры блокируют движение, засыпают чиновников навозом и строят горящие баррикады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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