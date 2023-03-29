Редкий розовый бриллиант готовят к продаже

Ультраредкий розовый бриллиант готовят к продаже. Вес этого уникального драгоценного камня более 10 каратов. Эксперты говорят, что он может установить новый ценовой рекорд.

По предварительным подсчетам, за бриллиант такой чистоты должны выручить более 35 миллионов долларов. Розовые бриллианты – одни из самых востребованных у коллекционеров.

Камень нашли в Ботсване. Чтобы его огранить, мастерам потребовалось полгода. Пока его будут возить по миру и выставлять на обозрение. А сам аукцион обещают провести этим летом.

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