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29 января, 19:30

В мире

Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США

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Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США в Аденском заливе. Об этом сообщил один из лидеров мятежного движения. Пораженный корабль нес службу в качестве экспедиционной мобильной базы.

Тем временем французские власти привлекли 15 тысяч жандармов и полицейских для предотвращения возможных беспорядков в ходе забастовки аграриев. Фермеры недовольны падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

А итальянские фермеры на несколько часов заблокировали развязку на главной автодороге, ведущей из Милана в Неаполь. Аграрии вышли колонной, в составе которой были десятки тракторов и другая сельскохозяйственная техника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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