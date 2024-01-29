Новости мира: крылатые ракеты запустили в сторону Японского моря из КНДР

Северокорейские военные запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Как сообщили в Центральном телеграфном агентстве страны, два снаряда пролетели около двух часов над водой и точно поразили цель на острове. За испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Тем временем власти Франции привлекли 15 тысяч жандармов и полицейских для предотвращения возможных беспорядков в ходе забастовки аграриев. Фермеры недовольны падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Кроме того, недовольство среди работников сельского хозяйства растет и в Бельгии. Аграрии требуют от властей ввести ограничения для иностранных конкурентов, перестать душить внутренний рынок и снизить цены на удобрения и топливо.

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