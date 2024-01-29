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Новости

29 января, 11:30

В мире

Новости мира: КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Новости мира: КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

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Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики

Северокорейские военные запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Как сообщили в Центральном телеграфном агентстве страны, два снаряда пролетели около двух часов над водой и точно поразили цель на острове. За испытаниями лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

К южной границе США стягивают подразделения войск Нацгвардии из 12 штатов, которые поддержали протест губернатора Техаса Грега Эббота против политики президента страны Джо Байдена. Накал конфликта произошел из-за миграционного кризиса, который, по мнению многих политиков, назревает в стране. Накануне Эббот ввел военное положение, поручил местным военным взять границу под контроль и закрыть ее для нелегалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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