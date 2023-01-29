В Турции ликвидируют последствия сильного снегопада

В центральной Турции выпал снег, а прибрежные районы подтопил сильный шторм и проливные дожди. Желтый уровень опасности действовал по всему турецкому побережью от Стамбула до Анталии. Особый режим еще с пятницы был введен как минимум в 21 городе.

На популярных у россиян курортах местами выпало до 10 сантиметров осадков. А накануне в районе Анталии в пассажирский самолет ударила молния. По прогнозам синоптиков, после удара стихии Турцию ждет резкое похолодание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.