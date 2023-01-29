Армянкам разрешат служить в армии

В Армении хотят разрешить женщинам служить в армии. Реформу планируют провести в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Речь идет о срочной службе и исключительно на добровольной основе.

В начале января замминистра обороны заявлял о разработке соответствующего законопроекта. Он отметил, что к такому решению подтолкнула повышенная активность женщин в вопросах, связанных с обороной.

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