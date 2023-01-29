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Около 60 тыс человек вышли на улицы Тель-Авива против судебной реформы

Около 60 тыс человек вышли на улицы Тель-Авива против судебной реформы

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Около 60 тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива против судебной реформы. Новый кабинет пришел к власти в конце декабря и сразу же предложил передать парламентскому большинству контроль выбора судей.

Кроме того, у Верховного суда хотят забрать право отменять решения правительства. Это уже четвертая акция с момента обнародования плана. В этот раз митинг начался с минуты молчания в память о погибших в теракте в синагоге Иерусалима.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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