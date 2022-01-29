В Нью-Йорке прошел первый сильный снегопад в году. На обочинах появились сугробы.

В аэропорту уже отменили свыше 3 500 авиарейсов. Сегодня там ожидают до 30 сантиметров снега. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

